بـ23 مليار جنيه.. زايد: إطلاق التأمين الصحى الشامل بـ5 محافظات نهاية 2020

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اطلق حزمة من القرارات فى يوليو 2018، لتأهيل مصر وتطبيق التأمين الصحى، وعلى رأسها المستشفيات والتعليم الطبى المهنى وتوفير الادوية والامصال، و التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن مصر انجزت بشكل كبير فى ملف قوائم الانتظار.





وأضافت وزيرة الصحة خلال حديثها فى لقاء على فضائية " النيل للأخبار"، أن الدولة تعمل على منظومة التأمين الصحي الشامل وبنهاية عام 2020 سيكون هناك 5 محافظات داخل المنظومة وهي الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وهي محافظات المرحلة الأولى بتكلفة 23 مليار جنيه.





وتابعت أن هناك التزاما بالجدول الزمني لمنظومة التأمين الصحي الشامل رغم أحداث أزمة كورونا، مشيرة إلى وجود اهتمام أيضا بالتعليم الطبي والتدريب المهني بالتعاون مع المدارس العالمية لتطوير الكوادر البشرية.





وأشارت إلى انه تم تسجيل أكثر من 65% من الاسر فى المحافظات التى سيتم التشغيل التجريبى بها، كما تم الانتهاء من معظم الانشاءات بالرغم من انتشار فيروس كورونا.



