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أخبار البلد

مودة.. انطلاق التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

انطلق منذ قليل عبر شبكة الإنترنت التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يتلقى المتدرب خلاله محتوى تدريبيا مكونا من عدة محاور وهي :

• الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة 

• الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج .

• الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

 ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب.

وسيتم تنفيذ ٣٠ تدريبا إلكترونيا على مدار يونيو الجاري في محافظات (الإسماعيلية _ الإسكندرية _ كفر الشيخ_ الشرقية _ السويس _ القليوبية_ الدقهلية_ الفيوم _ المنيا_ البحر الأحمر _ القاهرة_ شمال سيناء_ جنوب سيناء _ قنا _ دمياط _ أسيوط _ مطروح _ البحيرة _ الغربية _ سوهاج _ الأقصر) .


ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3L7CmcEvyHPdyTVKSMhr6gt60T1zvhmX_lhi6UJnK1el1-w/viewform?usp=sf_link

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة .
مودة.. انطلاق التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة
مودة.. انطلاق التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة
مودة.. انطلاق التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة
مودة.. انطلاق التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة
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