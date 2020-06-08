‎تشريعية البرلمان توافق على تشكيل القوائم الانتخابية بالقانون الجديد.. تفاصيل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم اللاثنين برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي نص المادة ٥ بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتعلق المادة بتشكيل القوائم الانتخابية وجاء نص المادة كالتالى:
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ٤٢ مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل.، ثلاثة مترشحين من المسيحين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على ان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ٢١ مرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ١٠٠ مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل، تسعة مترشحين من المسيحيين، مترشحين ستة من العمال والفلاحين، ستة اثنين من الشباب، ثلاثة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ٥٠ مرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والاحكام المشار اليها في المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او ان تجمع بينهم.