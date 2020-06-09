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سيارات

شاهد.. تكنولوجيا حديثة لالتقاط مخالفة التحدث أثناء القيادة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تسعى العديد من الدول في استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الأسباب إلى تؤدى إلى حوادث الطرق؛ حيث استحدثت أستراليا تكنولوجيا جديدة تعتمد عليها أجهزة المرور منذ أكثر من عام تكشف استخدام الهواتف المحمولة بالسيارات.

وتستخدم ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كاميرات السرعة ضد الهواتف المحمولة على عجلة القيادة منذ أواخر عام 2019 لتكشف تلقائيًا الأجهزة المحمولة في يد السائق.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن القانون في استراليا يحظر استخدام السائقين للهواتف المحموله ولذلك تستخدم الشرطة الأسترالية كاميرات السرعة للهواتف المحمولة، وتعتبر ولاية نيو ساوث ويلز في جنوب شرق أستراليا هي الأولى التي تستخدمها في جميع أنحاء العالم.

يتضمن نظام المراقبة عدة كاميرات ، واحدة منها من أعلى من خلال النافذة الأمامية للمركبات ويهدف إلى التعرف بشكل صريح على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ،وتصور كاميرا أخرى لوحة الترخيص .

يقوم النظام تلقائيًا بالفرز المسبق للمواد المصورة بحيث لا يضطر ضباط الشرطة إلا للتحقق من المواد المشبوهة بحثًا عن المخالفات الإدارية الفعلية ، وتعرف النظام على أكثر من 100 سائق بهاتف محمول في عجلة القيادة ، خلال مرحلة الاختبار من يناير إلى يونيو 2019 .

يدفع المخالف في استراليا والذي يضبط مستخدما الهواتف المحمولة غرامة تصل إلى 344 دولارًا أستراليًا (حوالي 210 يورو) أو 457 دولارًا أستراليًا (حوالي 280 يورو) في مناطق أمام المدارس. هناك أيضًا إدخال في نظام النقاط الأسترالي .

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