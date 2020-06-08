وزيرة الصحة: مصر ستعود للحياة الطبيعية تدريجيا .. وتراجع وفيات وإصابات كورونا بسبب البروتوكول الجديد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع فى الوفيات، مشيرة إلى أن السبب يعود لاعتماد البروتوكول الجديد الذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، والالتزام بالعزل المنزلي فضلا عن انضمام 320 مستشفى ليصل الإجمالي إلى 372 مستشفى عزل صحيا.







واكدت خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم أنه تم التشديد من جانب لقيادة السياسية لرعاية الأطقم الطبية وبناء علي ذلك تم تخصيص أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية لهم بجانب تحاليل قبل وبعد دخولهم المستشفى ولكن شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ويتم متابعتهم.





وأضافت وزيرة الصحة، إن هناك عدة أبحاث ولقاحات تعمل عليها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا ولكن جميعها مازالت تحت التجربة ومصر مستعدة للمشاركة في التضامن البحثي لاعتماد هذه اللقاحات حال ثبوت فعاليتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد معين او مركز بحثى معين اعلن توصله للقاح نهائي لفيروس كورونا،والعالم كله فى حالة ترقب ومنتظرة لحظة الإعلان عن وجود مصل او لقاح لفيروس كورونا.





وأكدت أن قوائم الانتظار لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم علاج 460 الف حالة حتى الان ضمن مشروع قوائم الانتظار بتكلفة 8 مليارات جنيه، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى،







وقالت زايد إن مصر تعمل على الفتح التدريجي لمظاهر الحياة، لعودتها لطبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على التباعد الاجتماعي، لحماية المجتمع والمواطنين من العدوى بفيروس كورونا.



