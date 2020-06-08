AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: مصر ستعود للحياة الطبيعية تدريجيا .. وتراجع وفيات وإصابات كورونا بسبب البروتوكول الجديد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:24 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع فى الوفيات، مشيرة إلى أن السبب يعود لاعتماد البروتوكول الجديد الذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، والالتزام بالعزل المنزلي فضلا عن انضمام 320 مستشفى ليصل الإجمالي إلى 372 مستشفى عزل صحيا.

واكدت خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم أنه تم التشديد من جانب لقيادة السياسية لرعاية الأطقم الطبية وبناء علي ذلك تم تخصيص أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية لهم بجانب تحاليل قبل وبعد دخولهم المستشفى ولكن شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ويتم متابعتهم.

وأضافت وزيرة الصحة، إن هناك عدة أبحاث ولقاحات تعمل عليها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا ولكن جميعها مازالت تحت التجربة ومصر مستعدة للمشاركة في التضامن البحثي لاعتماد هذه اللقاحات حال ثبوت فعاليتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد معين او مركز بحثى معين اعلن توصله للقاح نهائي لفيروس كورونا،والعالم كله فى حالة ترقب ومنتظرة لحظة الإعلان عن وجود مصل او لقاح لفيروس كورونا.

وأكدت أن قوائم الانتظار لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم علاج 460 الف حالة حتى الان ضمن مشروع قوائم الانتظار بتكلفة 8 مليارات جنيه، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى،

وقالت  زايد إن مصر تعمل على الفتح التدريجي لمظاهر الحياة، لعودتها لطبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على التباعد الاجتماعي، لحماية المجتمع والمواطنين من العدوى بفيروس كورونا.

واضافت أن متوسط فترة الانتظار فى قوائم الانتظار كان 400 يوم ولكنه اصبح الان 17 يومًا فقط، مشيرة إلى أن دخول القطاع الخاص مع التأمين الصحى الشامل أدى إلى وجود موازنة فى الفطاع الطبى وسهل الامور على المواطنين.

وتابعت ان مبادرة 100 مليون صحة معجزة لا يستطيع أن يصدقها أحد، مضيفة أن المبادرة كانت فى كل قرى ونجوع مصر، مؤكدة أنها تعتبر نقطة تحول فى المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضحت أن المبادرة تشمل كل الفئات العمرية بالإضافة غلى المبادرات الخاصة للكشف على الاطفال بالمدارس والأطفال حديثى الولادة بالإضافة للمبادرات للكشف على السيدات، والتى تم الكشف على 6.2 مليون سيدة ضمن المبادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن ضم 320 من المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة كورونا .. صرف علاج للحالات البسيطة وعزلها بالمنزل والمتابعة من خلال المنظومة الإلكترونية

بعد كسر حاجز الـ 20 ألف إصابة.. رئيس الوزراء يتابع أداء وزارة الصحة في التعامل مع أزمة كورونا.. إشادة بتجربة توفير الأدوية لمصابي العزل المنزلي.. واستعراض خدمات تطبيق صحة مصر لخدمة المواطنين

صحة شمال سيناء: تخصيص شنطة علاج لمصابى كورونا المعزولين بالمنزل

بسبب البروتوكول الجديد .. وزيرة الصحة: تراجع نسب وفيات كورونا واستقرار أعداد الإصابات.. فيديو

العالم كله يترقب .. وزيرة الصحة: لا يوجد لقاح لكورونا حتى الآن ..فيديو

وزيرة الصحة: قوائم الانتظار لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

غدا.. إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

3 مدن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

بسبب كورونا .. وفاة أول رهبان الكنيسة الأرثوذكسية

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

بـ 4 طرق ..إهمال حماية العين يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

يا جماله.. جنا عمرو دياب تثير الإعجاب على انستجرام بصور جديدة | شاهد

AdvertisementS

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

غدا.. إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

غدا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

علي يد طباخ يمني..كيف قُتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان في السعودية والخليج؟

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد