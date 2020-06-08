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رياضة

الظهور الأول فى عالم التدريب.. عصام الحضري يدرب حارس مرمى شاب.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق فيديو جديدا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عصام الحضري في الفيديو وهو يقوم بتدريب حارس مرمى شاب.


نال الفيديو إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

انت بتموتوا في التمرين يا كابتن حضري 

نفسي اتدرب علي أيدك يا حضري والله 

بالتوفيق يا كابتن في مجال التدريب

ما شاء الله عليك يا كابتن ربنا يحميك 

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كل  التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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