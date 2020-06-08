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أخبار العالم

الصحة العالمية: كورونا يزداد سوءا حول العالم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين إن وضع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم يسوء.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن نحو 7 ملايين شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا بحسب التقارير الواردة للمنظمة، وحوالي 400 ألف توفوا.

وأضاف أنه على الرغم من تحسن الوضع في أوروبا، إلا أنه يزدا سوءًا على مستوى العالم.

وتابع أن أكثر من 100 ألف حالة إصابة تم تسجيلها يوميا لمدة 9 أيام من الـ10 أيام الماضية، وسجلت أكثر من 136 ألف حالة في يوم واحد في أكثر من مناسبة.

وأوضح أن 75% من حالات كورونا المسجلة أمس الأحد، جاءت من 10 دول فقط، معظمها من الأمريكتين وجنوب آسيا.

وواصل أنه لا تزال معظم البلدان في المنطقة الأفريقية تشهد زيادة في عدد حالات كورونا، مع وجود بعض الحالات المبلغ عنها في مناطق جغرافية جديدة، على الرغم من أن معظم دول المنطقة الأفريقية لديها أقل من 1000 حالة يوميا.

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