اشتقت للشتاء.. علا الفارس تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة جديدة

وظهرت

وهي ترتدي جاكيت باللون البني والبيج الفرو بأكمام طويلة، وعليه بنطال لينجز باللون الأسود، مع بوت جلد، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت

شعرها منسدلا على اكتافها بشكل انسيابي وجذاب على تسريحة الويفي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.



فيما لم تتكلف فيما لم تتكلف

في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والكحل الأسود من جمال عينيها.



