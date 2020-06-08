اشتقت للشتاء.. علا الفارس تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة جديدة
الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:17 م
علا الفارس
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: اشتقت للشتاء .
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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جاكيت باللون البني والبيج الفرو بأكمام طويلة، وعليه بنطال لينجز باللون الأسود، مع بوت جلد، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على اكتافها بشكل انسيابي وجذاب على تسريحة الويفي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والكحل الأسود من جمال عينيها.
ولم تتكلف علا فارس بإرتداء الإكسسورات لتبرز من رقة وجمال إطلالتها، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..