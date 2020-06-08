الديهي : مصر تواجه تهديدات كبيرة وتدافع عن أمنها القومي..فيديو



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد أنه لا يوجد مساس بالأمن القومي المصري مصر لا تنتظر لكي يكون هناك إعتداءات ولكن مصر تواجه تهديدات كبيرة.



وأشار الإعلامي نشأت الديهي الى أن مصر استراتيجيًا لا تنتظر الاعتداء عليها، وإنما تجابه التهديدات المحتملة دائمًا.



وقال الديهي ، أن مصر ليست دولة وسيطة أو سمسار سياسي مثل تركيا ورئيسها، وليس لها أي اطماع في الدولة الليبية وثرواتها، وإنما تدافع عن امنها القومي وتدافع عن اشقائها الليبيين.

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الوضع في ليبيا معقد وصعب مؤكدا أن مصر لا يمكن ان تغض الطرف عن ما يحدث في ليبيا لأنه يعتبر تهديد للأمن القومي المصري أضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten ان مصالح وأمن مصر مرتبط بشكل قوي مع الأمن الليبي اقرا ايضا