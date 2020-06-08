AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي : مصر تواجه تهديدات كبيرة وتدافع عن أمنها القومي..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:18 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الوضع في ليبيا معقد وصعب مؤكدا أن مصر لا يمكن ان تغض الطرف عن ما يحدث في ليبيا لأنه يعتبر تهديد للأمن القومي المصري.

أضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten ان مصالح وأمن مصر مرتبط بشكل قوي مع الأمن الليبي.

اقرا ايضا

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد أنه لا يوجد مساس بالأمن القومي المصري مصر لا تنتظر لكي يكون هناك إعتداءات ولكن مصر تواجه تهديدات كبيرة.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي الى أن مصر استراتيجيًا لا تنتظر الاعتداء عليها، وإنما تجابه التهديدات المحتملة دائمًا.

وقال الديهي ، أن مصر ليست دولة وسيطة أو سمسار سياسي مثل تركيا ورئيسها، وليس لها أي اطماع في الدولة الليبية وثرواتها، وإنما تدافع عن امنها القومي وتدافع عن اشقائها الليبيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: الإرهاب فيروسات أكثر فتكًا من كورونا

الديهي: الرئيس لديه وعي كامل بالخريطة وتحديات الأمن القومي المصري.. فيديو

الديهي عن وضع الحدود بسبب أحداث ليبيا: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي.. فيديو

الميثاق المللي .. الديهي: أردوغان يحمل أطماعا في ليبيا وسوريا والعراق وقبرص.. فيديو

ترشيحاتنا

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة

المطارات الصينية تتعافى.. 7 آلاف رحلة طيران يوميا لأول مرة منذ أزمة كورونا

رغم كورونا .. كايلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي VIP ..صور

استغلال القاصرات جنسيا.. أمريكا تخاطب بريطانيا لاستجواب الأمير أندرو

شاهد.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول علاج البلازما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

رغم كورونا .. كايلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي VIP ..صور

بعد نفيها حدوث خناقة.. 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب