الداخلية: ضبط عدد من القضايا في مجال حماية الثروة الزراعية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 7 قضايا بمضبوطات "3,6 طن أسمدة- 330,27 طن أعلاف" مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومحظور تداولها بنطاق محافظة الإسماعيلية بالمخالفة للقانون، وفى مجال حماية البيئة تم ضبط "38,493 طن مواد غذائية- 18760 عبوة مواد غذائية"، بداخل 4 مصانع بدون ترخيص ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.





وفى مجال عوادم السيارات، تم ضبط 45 سيارة بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 162 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 13 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية تم تأمين تنفيذ 81 حالة تعدٍ مختلفة بنطاق المنطقة المركزية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.