ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة العربية «الأدب» للثانوية العامة

حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية ونبدأها بقسم «الأدب» من إعداد الأستاذ / «غريب رمضان غريب» مدرس أول (أ) لغة عربية بمحافظة الجيزة..

س) خطا تلاميذ البارودي بالشعر خطوات فاقت ما صنعه البارودي وضح

- أنهم زادوا الاهتمام بالجانب البياني عنه - نوعوا في أغراضهم وابتكروا المعاني

اهتموا بالصياغة والموسيقى والبيان أكثر من المحاكاة

- التجارب الذاتية في شعرهم - واءموا بين اتجاهين الأخذ من التراث وثقافة العصر

- سهولة الأسلوب وسلاسته بسبب ارتباطهم بالصحافة واتصالهم بالجماهير

س) علل : سلس (سهولة ) أسلوب الشعر عند تلاميذ البارودي ؟

بسبب ارتباطهم بالصحافة واتصالهم بالجماهير

س) علل : ترك شوقي المديح ؟

لاهتمامه بكتابة التاريخ

س) علل : اتجه شوقي في شعره اتجاها إسلاميا

السبب الحقيقي الذي دفع شوقي إلى الاتجاه الإسلامي الحالة السيئة التي وصل إليها العالم الإسلامي تحت ظل الاستعمار فكان شوقي ممن نادوا بالعودة إلى النبع الإسلامي الصافي ، والمطالبة بإنشاء الجامعة الإسلامية

س) علل : اتجه شوقي إلى كتابة التاريخ ؟

بسبب سفره إلى فرنسا ومطالعته للأدب الفرنسي ومجالسته لكبار الشعراء ، هناك كما أنه يرى في التاريخ ثراء لا ينتهي كما أنه أراد أن يربط حاضر الأمة الإسلامية بماضيها المشرق العظيم .

س) علل : - غلبة الجانب البياني أحيانا عند الإحياءيين على المعنى الشعري

وذلك لعنايتهم بالأسلوب وبلاغته وروعة التركيب وجلال الصياغة وانتقاء الألفاظ

س) - (علل) – طغت المناسبات على أشعار تلاميذ البارودي ؟

بسبب انشغالهم بقضايا عصرهم المتعددة

س) علل : إيمان تلاميذ البارودي بفكرة الجامعة الإسلامية ؟

اعتبروها رمزا لوحدة المسلمين في مواجهة الاستعمار ، والتنديد بالاحتلال وحث الشعب على الثورة

س) علل : عمق لدى تلاميذ البارودي الشعور بتراثهم وماضيهم ووعيهم به

بسبب النضال الوطني والوعي القومي لديهم

س) - واءم تلاميذ البارودي بين اتجاهين .. ما هما ؟

الاتجاهان هما : الأخذ من التراث والاتفات إلى روح العصر

س) ما دور أحمد محرم في تطوير الشعر ؟

حاول تطويع الشعر العربي لكتابة الشعر العربي للقصص التاريخي (الشعر الملحمي) فكتب (مجد الإسلام) والتي عرفت باسم الإلياذة الإسلامية

س) لم يتخل تلاميذ البارودي عن القديم بالكلية في شعرهم .. وضح ذلك من خلال البيتين الآتيين .

لم يتخل تلاميذ البارودي (جيل التطوير) عن القديم في شعرهم بالكلية فهم يبدءون بعض قصائدهم بغرض (الغزل) التقليدي كما في بيت حافظ : تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا فما أثمت عيني ولا لحظه اعتدى

أو يبدءون بغرض (البكاء على الأطلال) كما في قول شوقي : أنادي الرسم لو ملك الجوابا وأفديه بدمعي لو أثابا

س) ما الأسس التي يقوم عليها الاتجاه الوجداني ؟

- اكتشاف الفرد ذاته والعمل على النهوض بها . - اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي .

- التطلع إلى المثل العليا من حرية ، وإخاء ، وعشق للجمال ، وبعدا عن القبح والتخلف .

س) ما موقف الرومانسيين (شعراء الاتجاه الوجداني) من الشعر القديم ؟ أو (علام حرصوا)

- الخروج من الأنماط الشعرية المكررة - ابتكروا صيغ شعرية تتميز بـامتزاج التراث بالعصرية

- تكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الإيحاء

- تقوم الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث وتنطلق من الوجدان

س) علل : بدء الاتجاه الوجداني مع حركة الإحياء والبعث وضعفه بعد الحرب العالمية الثانية ؟

لأن حركة الإحياء والبعث ردت إلى الشعر ما كان قد فقده من لمسات وجدانية ذاتية ، وقد تراجع أمام تيار الواقعية

س) - ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة ديوانه ؟

- ناظمه ليس بعبده فلا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده .

- يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح .

- لا ينظر إلى جمال البيت المفرد بل ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه .

- النظر إلى القصيدة في : - تركيبها - ترتيبها - تناسق معانيها - وتوافقها

- ندور (قلة) التصوير وغرابة الموضوع . - مطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر .

س) - ما المآخذ التي أخذها مطران على من سبقوه من شعراء الإحياء ؟

- الانصراف عن النفس وما يشغلها من أحاسيس

- الاهتمام بشعر المناسبات والمجاملات عن حساب المعنى والفكر والوجدان

- إهمالهم الوحدة (الفنية) العضوية فقد كانت القصيدة وحدات مبعثرة لا نسق لها ولا نظام .

س) - أين يكمن جمال القصيدة عند شعراء الاتجاه الوجداني ؟

يكمن جمال القصيدة عندهم في تركيبها وترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها وندرة التصوير وغرابة الموضوع

س) - وازن بين نظرة مطران للبيت والقصيدة ونظرة السابقين لهما .

كان السابقون ينظرون لجمال البيت المفرد من القصيدة حيث كانت القصيدة وحدات مبعثرة لا نسق لها ولا نظام ، أما مطران فينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه وإلى جمال القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها

س) فيم اختلفت نظرة الديوانيين عن الإحيائيين للشعر ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟

الإحيائيون ينظرون للخلف ويعيشون في ظلال القديم

الديوان : نظرة للأمام يستلهمون ذواتهم وموضوعاتهم ووجدانهم ويعبرون عن مأساة عصرهم . والشعر عندهم استبطان النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات فكرية وفلسفية

وقد ترتب على ذلك : هاجم الديوانيون الشعر الكلاسيكي والشعراء الكلاسيكين وعلى رأسهم شوقي وحافظ إبراهيم

- علل : - دعوة الديوان أو أبوللو إلى الشعر المرسل و التحرر من استعمال القافية الموحدة

لأنهم رأوا أن القافية الموحدة والوزن الواحد تصيب بالرتابة والملل وتمنع الشاعر من التعبير بحرية ، ولأن مفهوم الشعر عندهم تعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من التأملات الفكرية والنظرات الفلسفية لذلك اختاروا الشعر المرسل الذي لا يلتزم القافية الموحدة .

- علل : - تمسك الديوان بالوحدة العضوية بينما تمسك الكلاسيكيون بوحدة البيت ؟

الإجابة : تمسك الديوانيون بالوحدة العضوية لأن القصيدة عندهم كائن حي لكل جزء فيه وظيفته كالجسد فالقصيدة بناء حي لا تتعدد أغراضه ولا تتنافر أجزاؤه تحت عنوا ن يضمها في وحدة عضوية بينما القصيدة عند الكلاسيكين متعددة الأغراض ، وكل بيت أو أكثر له معنى .

س) - إلام تطلع شعراء الديوان ؟ وماذا استهدفوا ؟

تطلع شعراء الديوان في طموح إلى الآفاق ، واستهدفوا القيم والمثل العليا

س) يمثل كتاب (الديوان في الأدب والنقد) موقف الديوان من الشعر الإحيائي .. وضح .

كتاب (الديوان في الأدب والنقد) أصدره العقاد والمازني ويعد هذا الكتاب أشهر كتاباتهم قسوة في مهاجمة الشعر الكلاسيكي والشعراء الكلاسيكيين

س) علام اجتمع شعراء الديوان ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟

اجتمعوا على : الاعتزاز بثقافته العربية ، وتأثرهم بالرومانتيكية الغربية

ترتب على ذلك : - عبروا بتجارب حارة وصادقة عن مأساة عصرهم - اتجهوا إلى الذات الإنسانية والخيال

س) فيم اتفق شعراء الديوان مع مطران وفيم اختلفوا عنه ؟

اتفقوا مع مطران في الاتجاه الوجداني وساروا في نفس الاتجاه الذاتي العاطفي

اختلفوا عنه في : أن رومانسيتهم إنجليزية ورمانسية مطران فرنسية - عدم التزامهم بوحدة الوزن والقافية

س) كيف أثرت ثورة 1919 في شعراء أبوللو ؟ علل : العقد الثالث والرابع من القرن العشرين ميلاد أبوللو ؟

- جعلتهم يشعرون بقوة شخصياتهم ومطالبتهم بالاستقلال والحرية

س) دلل على استعمال شعراء أبوللو اللغة استعمالا جديدا .

- أنهم يقولون ( العطر القمري ، الأريج الناعم ، شاطئ الأعراف ، الشفق الباكي)

- يكثرون من كلمات (النور ، الحقل ، الشراع) - يستعملون الكلمات الأسطورية والاجنبية والرمز

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