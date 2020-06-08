عقد اختبارات القبول للدراسة بالأزهر إلكترونيا عبر الإنترنت لطلاب سنغافورة.. صور

عقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اختبارات الكترونية للطلاب السنغافوريين الراغبين في الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف في سابقة هي الأولى من نوعها.





وعكف أعضاء المركز على إعداد تلك الاختبارات وتنظيمها وتنفيذها على الوجه الأكمل؛ وذلك بتنسيق بين الأزهر من خلال مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين الأجانب بالأزهر والسفير محمد أبوالخير سفير مصر بسنغافورة وبين مدرسة الجنيد بدولة سنغافورة بقيادة مديرة المدرسة الحاجة خيريانا وممثلين من المجلس الإسلامي والملحق الثقافي لسفارة سنغافورة بمصر, وحرص علي الحضور ومتابعة إجراءات الاختبار كل من الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز والدكتور نظيرعياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وقد أشادوا بدقة وجودة الإجراءات المتبعة بالاختبار.





وامتحن الطلاب الكترونيا على مدار ساعتين في جميع مهارات اللغة العربية، وقد تابعهم لحظيا فريق فني كامل من خبراء المركز, ثم تلا ذلك اختبار شفوي في مهارة المحادثة أجراه صفوة من معلمي معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وجها لوجه في نفس التوقيت مع الطلاب السنغافوريين.





وأثنى الجانب السنغافوري على التميز التقني والفني والتعليمي للأزهر متمثلًا في مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب والأزهر، حيث أتم جميع الطلاب الاختبار على الوجه الأكمل, شاكرين رئيس المركز وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لمراعاة الظروف الحالية التي حالت دون قدومهم لمصر لأداء الاختبارات حرصا على استكمال دراستهم بالأزهر الشريف وعدم تعطيلها.