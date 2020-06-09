شركات تأمين لتفتيش الطلاب وقياس حرارتهم وتوزيع الكمامات والمطهرات قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الاستعانة بشركات تأمين في امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لتقوم بعدة مهام .









وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن أفراد هذه الشركات ، سيتولون مهمة قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحان ، وتسليمهم الكمامات والمطهرات وأغطية القدم ، بالاضافة إلى تفتيش الطلاب ، لمنع دخول أي موبايلات او ورق او كتب او أجهزة إلكترونية يمكن ان يتم استخدامها في الغش داخل اللجان.









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وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ستؤدي إلى تطبيق قانون الغش في الامتحانات و رسوب الطالب في الامتحان .









وقال وزير التربية والتعليم ، إن امتحانات الثانوية العامة لا يتم تسريبها منذ 3 سنوات ، ولكن الطلاب اصبحوا يلجأون لتصوير الامتحان والغش الالكتروني ، ولكن غرفة عمليات الوزارة تنجح كل عام في ضبط مثل هذه المحاولات خلال دقائق من حدوثها عن طريق ممثلي مباحث الانترنت الموجودين في غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم.









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وأعلن وزير التربية والتعليم أنه جار تعديل قانون الغش إلى قانون أحدث اسمه قانون الاخلال بالامتحانات بأي صورة ، وبالتالي أي غش إلكتروني قد يفقد الطالب السنة كلها ، وقال وزير التعليم : "عايز أنبه الطلاب من ان المخاطرة دي تمنها غالي جدا".







