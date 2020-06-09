شركات تأمين لتفتيش الطلاب وقياس حرارتهم وتوزيع الكمامات والمطهرات قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الاستعانة بشركات تأمين في امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لتقوم بعدة مهام .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن أفراد هذه الشركات ، سيتولون مهمة قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحان ، وتسليمهم الكمامات والمطهرات وأغطية القدم ، بالاضافة إلى تفتيش الطلاب ، لمنع دخول أي موبايلات او ورق او كتب او أجهزة إلكترونية يمكن ان يتم استخدامها في الغش داخل اللجان.
وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ستؤدي إلى تطبيق قانون الغش في الامتحانات و رسوب الطالب في الامتحان .
وقال وزير التربية والتعليم ، إن امتحانات الثانوية العامة لا يتم تسريبها منذ 3 سنوات ، ولكن الطلاب اصبحوا يلجأون لتصوير الامتحان والغش الالكتروني ، ولكن غرفة عمليات الوزارة تنجح كل عام في ضبط مثل هذه المحاولات خلال دقائق من حدوثها عن طريق ممثلي مباحث الانترنت الموجودين في غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم.
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه جار تعديل قانون الغش إلى قانون أحدث اسمه قانون الاخلال بالامتحانات بأي صورة ، وبالتالي أي غش إلكتروني قد يفقد الطالب السنة كلها ، وقال وزير التعليم : "عايز أنبه الطلاب من ان المخاطرة دي تمنها غالي جدا".
وكانت قد عرضت وزارة التربية والتعليم فيلما عن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2020 ، والذي أوضح ما يلي :
- سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 سواء الطلاب أو المراقبين أو المصححين.
- سيتم توزيع جميع مستلزمات الوقاية بالمجان ، مع التأكيد على تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان يوميا ، وتطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا ، وتقليل عدد الطلاب لـ 14 طالبا في اللجنة للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب.
- يبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية .
- على طلاب الثانوية العامة ضرورة الوصول إلى لجنة الامتحان يوميا قبل موعد الامتحان بساعتين منعا للتزاحم .
- سيتم توقيع الكشف على طلاب الثانوية العامة لقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة ، مع الكشف عن بطاقة كل طالب.
- سيسمح فقط بالدخول للطالب الذي لا تظهر عليه أي اعراض ، وسيمر الطلاب ببوابات تعقيم قبل الدخول الى لجنة الامتحان.
- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول والسماعات والكتب والأجهزة الالكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام .
- سوف يتم توزيع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين في اللجان.
- توزيع 7 ملايين جوانتي للمراقبين والموظفين ، واكياس بلاستيكية لتغطية الاحذية لجميع الطلاب والعاملين.
- توفير تهوية جيدة – مسافة آمنة – تعقيم مستمر – اشراف طبي بلجان امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل ، مشيرًا إلى أن تفاصيله كما يلي:
الأحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الاحد 13 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية