هالة زايد: الإصلاح الاقتصادي خدم تطوير منظومة القطاع الصحي في مصر.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة المصريين والحفاظ عليها.





وقال زايد ، في حوار لها لقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز وعلامة في تاريخ الصحة في العالم لهذه الأسباب، مضيفة أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات خلال السنوات الست الماضية للحفاظ على صحة المصريين.





وتابعت وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي وضع تطوير التعليم والصحة في مقدمة أولويات الدولة، موضحة أن مبادرة صحة المرأة شملت على 28 مليون سيدة في عموم مصر.





وأشارت الوزيرة، إلى أن مواجهة كورونا في مصر كانت ستشهد تحديات أكبر لولا تحسن الصحة العامة، مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي خدم تطوير منظومة القطاع الصحي في مصر.











