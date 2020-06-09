حتى باب البيت..توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية لمخالطي الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بالشرقية.. صور

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الفرق بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة في توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي .





وقال إن هذا يتم وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان.





وأوضح مسعود، أن الفرق تقوم يوميًا بالانتشار في جميع القري والنجوع بالمحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية و المستلزمات الوقائية ، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الإستخدام، بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم.





اقرأ أيضا:





وأشار "مسعود" إلى أنه تم توزيع الحقائب عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ويتم تقديم التوعية للحالات التي يتم تسليمها العلاج بالمنزل، وشرح كيفية الإستخدام، مع إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصًا علي صحتهم وسلامتهم.





وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل نظرًا للجهود المبذولة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.