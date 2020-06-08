إصابة 4 جنود خلال تحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر أمني عراقي، قوله إن تحطم الطائرة من نوع "C130" أثناء هبوطها بقاعدة التاجي شمالي بغداد، تسبب في إصابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق.
وأضاف المصدر في تصريح للوكالة الروسية أن الطائرة خلال رحلتها انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".
وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة، بالإضافة إلى إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها.
وكان البنتاجون أعلن أن طائرة عسكرية أمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.
فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر أمنية عراقية قولها إن طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية تحطمت خلال هبوطها في قاعدة التاجي العسكرية.
وذكرت معلومات أولية عن وجود إصابات ولا يوجد قتلى.
ومن جانبه، قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إن طائرة C130 تابعة للتحالف الدولي تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية.
ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أوضح المصدر أن الطائرة التابعة للتحالف الدولي تحطمت بعد احتراق المحرك، مضيفا أن سبب سقوطها جاء نتيجة خلل فني.