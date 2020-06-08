AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 4 جنود خلال تحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:49 م
إصابة 4 جنود خلال
إصابة 4 جنود خلال تحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي
Advertisements
شيماء مصطفى
نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر أمني عراقي، قوله إن تحطم الطائرة من نوع "C130" أثناء هبوطها بقاعدة التاجي شمالي بغداد، تسبب في إصابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق.


وأضاف المصدر في تصريح للوكالة الروسية أن الطائرة خلال رحلتها انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".


وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة، بالإضافة إلى إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها.


وكان البنتاجون أعلن أن طائرة عسكرية أمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.


فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر أمنية عراقية قولها إن طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية تحطمت خلال هبوطها في قاعدة التاجي العسكرية.


وذكرت معلومات أولية عن وجود إصابات ولا يوجد قتلى.


ومن جانبه، قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إن طائرة C130 تابعة للتحالف الدولي تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية.


ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أوضح المصدر أن الطائرة التابعة للتحالف الدولي تحطمت بعد احتراق المحرك، مضيفا أن سبب سقوطها جاء نتيجة خلل فني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية أثناء هبوطها في قاعدة التاجي

خلل فني أم اصطدام.. تضارب في الروايات حول أسباب تحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي في العراق

البنتاجون يعلق على تحطم طائرة عسكرية أمريكية في قاعدة التاجي بالعراق

ترشيحاتنا

حافية القدمين .. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

الزيادة قبل الأخيرة .. الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء غدا.. فيديو

حريق كابينة كهرباء يتسبب في انقطاع التيار عن أهالي حلوان

عدلي القيعي: الأهلي لا يرد على بذاءات .. والزمالك يشغل جماهيره بقضايا لن تفيد.. فيديو

الصين تكشف مفاجأة مدوية عن فيروس كورونا

الأطباء.. ارتفاع ضحايا كورنا من جيش مصر الأبيض لـ 57

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر