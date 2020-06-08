إصابة 4 جنود خلال تحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر أمني عراقي، قوله إن تحطم الطائرة من نوع "C130" أثناء هبوطها بقاعدة التاجي شمالي بغداد، تسبب في إ صابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق.









وأضاف المصدر في تصريح للوكالة الروسية أن الطائرة خلال رحلتها انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".









وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة، بالإضافة إلى إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها.







