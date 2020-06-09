AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماسك للقضاء على مشكلة المسام الواسعة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة المسام الواسعة، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، ماسك بسيط لتقليل حجم المسام وتنظيفها ، وتنعيم البشرة ، وإزالة الجلد الميت من البشرة ، تحسين تجاعيد وخطوط البشرة، تقليل الحبوبي والبثور ويجعلها ناقية ونضرة.

المكونات ماسك للقضاء على مشكلة المسام الواسعة:
- معلقة عسل نحل.
-2 معلقة كبيرة من الزبادي و لـ"بشرة دهنية" استخدمي زبادي خالي الدسم.
3 نقط من زيت لبان الدكر.

قرأ أيضا

طريقة الاستخدام  ماسك  مشكلة المسام الواسعة:
-اخلطي العسل مع الزبادي و اخلطيهم ثم ضعي زيت لبان الدكر .
-اغسلي وجهك، ثم ضعي هذا الخليط و اتركيه لمدة ساعة
-ثم اغسلي وجهك بماء دافئ
-كرري هذا الماسك مرتين في الاسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلصي من المسام الواسعة بهذه الوصفة السحرية

زيت فعال للقضاء على مشكلة حب الشباب نهائيا

ترشيحاتنا

رغم كورونا .. كايلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي VIP ..صور

مايوه أحمر .. مي سليم وشقيقتها ميس حمدان يثيران الجدل

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

الشركة المنتجة لها فرع فى 6 أكتوبر.. تاج الدين يزف بشرى للمصريبن حول الحصول على حصة من أول لقاح لفيروس كورونا

ظهور مفاجئ وبالكمامة.. حسن شاكوش ينشر صورة لخطيبته

هل تزوجت؟.. نيللي كريم تظهر مع شخص مجهول بـ الكاش مايوه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر