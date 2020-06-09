تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة المسام الواسعة، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، ماسك بسيط لتقليل حجم المسام وتنظيفها ، وتنعيم البشرة ، وإزالة الجلد الميت من البشرة ، تحسين تجاعيد وخطوط البشرة، تقليل الحبوبي والبثور ويجعلها ناقية ونضرة.
المكونات ماسك للقضاء على مشكلة المسام الواسعة:
- معلقة عسل نحل.
-2 معلقة كبيرة من الزبادي و لـ"بشرة دهنية" استخدمي زبادي خالي الدسم.
3 نقط من زيت لبان الدكر.
طريقة الاستخدام ماسك مشكلة المسام الواسعة:
-اخلطي العسل مع الزبادي و اخلطيهم ثم ضعي زيت لبان الدكر .
-اغسلي وجهك، ثم ضعي هذا الخليط و اتركيه لمدة ساعة
-ثم اغسلي وجهك بماء دافئ
-كرري هذا الماسك مرتين في الاسبوع.