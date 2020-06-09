ماسك للقضاء على مشكلة المسام الواسعة

تعاني الكثير من الفتيات من

، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، ماسك بسيط لتقليل حجم المسام وتنظيفها ، وتنعيم البشرة ، وإزالة الجلد الميت من البشرة ، تحسين تجاعيد وخطوط البشرة، تقليل الحبوبي والبثور ويجعلها ناقية ونضرة.