حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الثلاثاء 9 - 6 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



وفيما يلي حظك اليوم الثلاثاء 9-6- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار.









برج الحمل





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.









عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.









برج الثور

مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.



عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، عطارد بمنزل العلاقات يمنحك يقظة.. ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.









برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك التاسع يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.



عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن حولك وتنجح في ذلك.









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برج السرطان





ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.









اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في برجك يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.









برج الأسد





عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.









مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.









برج العذراء





عاطفيا: فينوس يتراجع في وضع معاكس وقد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك مشوشا وينفعك اليوم تنظيمك لأفكارك.









صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.









برج الميزان





عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.









اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.









برج العقرب





مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح وحاول أن تتصرف بهدوء.









عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.









برج القوس





عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.









مهنيا: اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.









برج الجدي





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم تميل للتشوش وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.









عاطفيا: إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.









برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.



عاطفيا وعائليا: تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.







