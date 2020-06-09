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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:17 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الثلاثاء 9 - 6 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.


وفيما يلي حظك اليوم الثلاثاء 9-6- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار.


برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.


عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.


برج الثور

مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.


عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، عطارد بمنزل العلاقات يمنحك يقظة.. ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.


برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك التاسع يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.


عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن حولك وتنجح في ذلك.


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برج السرطان

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.


اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في برجك يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.


برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.


مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.


برج العذراء

عاطفيا: فينوس يتراجع في وضع معاكس وقد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك مشوشا وينفعك اليوم تنظيمك لأفكارك.


صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.


برج الميزان

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.


اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.


برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح وحاول أن تتصرف بهدوء.


عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.


برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.


مهنيا: اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.


برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم تميل للتشوش وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.


عاطفيا: إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.


برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.


عاطفيا وعائليا: تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.


برج الحوت

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.


عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.
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