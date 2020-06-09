حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الثلاثاء 9 - 6 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الثلاثاء 9-6- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار.
برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.
عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، عطارد بمنزل العلاقات يمنحك يقظة.. ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك التاسع يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن حولك وتنجح في ذلك.
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برج السرطان
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.
اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في برجك يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.
برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.
برج العذراء
عاطفيا: فينوس يتراجع في وضع معاكس وقد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك مشوشا وينفعك اليوم تنظيمك لأفكارك.
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.
برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.
اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح وحاول أن تتصرف بهدوء.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.
مهنيا: اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.
برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم تميل للتشوش وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.
عاطفيا: إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.
عاطفيا وعائليا: تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.