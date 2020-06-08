حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 6/8 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

توقعات الأبراج توقعات الأبراج وا إليك ما يحمله كل برج من أسرار:



إقرأ أيضا .. شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك ..ماذا يقول عنك هل أنت من المهتمين بمتابعهوالفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 8-6- 2020 فهل ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم فمن الضروري أن تقرأكتشف ما يخبئه لك النجوم.وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

هذا الأسبوع سيكون مليئا بالصعود والهبوط بالنسبة لك. قد تكون هناك مشاكل طفيفة في بداية الأسبوع ، لكن الحالة ستعود تدريجيًا إلى طبيعتها

هذا هو الوقت المناسب لإبراز موهبتك الخفية ، لذا اعمل بجد هذا الأسبوع سيكون أفضل بالنسبة لك من الأسبوع الماضي. هذه الأيام السبعة ستكون جيدة لك من حيث الصحة.





سيكون كل انتباهك على عملك. قد يواجه رجال الأعمال بعض الصعوبات في بداية الأسبوع ، ولكن سرعان ما ستتم إزالة مشاكلك. خلال هذا الوقت ستتمكن من الاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة. بالحديث عن الحياة الشخصية ، فإن هذه الأيام السبعة ستكون مليئة بالصعود والهبوط بالنسبة لك

برج الجوزاء





سيكون من الأفضل بالنسبة لك محاولة تحسين علاقتك مع أحبائك وإلا فلن يكون الأوان قد فات. التحدث عن الصحة ، إذا كان لديك بالفعل ألم في أي جزء من الجسم ، فتجنب حمل أي أشياء ثقيلة واحصل أيضًا على قسط كاف من الراحة وإلا قد تزيد مشكلاتك الصحية









تستمتع هذا الأسبوع بوقت لطيف مع عائلتك وسيبقى السلام في منزلك. خلال هذا الوقت ، ستكون قادرًا على منح وقت كافٍ لأفراد عائلتك









ستكون هناك سعادة في حياتك الشخصية. ستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك أو مع زوجك ، خاصة مع زوجك. سوف تحصل على دعمهم الكامل







ذا كنت ترغب في الاستمتاع بسعادة حياتك الزوجية ، فمن المستحسن تجنب الغضب والمواجهة مع زوجك. إذا كنت غاضبًا فقد يفسد علاقتك. من الأفضل أن تحاول تغيير نفسك





قد يواجه رجال الأعمال بعض التحديات في بداية الأسبوع ، ولكن سرعان ما سيتم التغلب على مشاكلك هذا هو وقت العمل الجاد من ناحية أخرى قد تضطر إلى تحمل خسارة مالية أيضًا.





برج الدلو







قد يكون هناك بعض التأخير في الوصول إلى القرار النهائي. بالحديث عن العمل ، سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك. إذا قمت بهذه المهمة ، كن مستعدًا لتحمل مسؤوليات إضافية. إذا كنت تعمل بجد واجتهاد ، يمكنك أيضًا تحقيق النجاح. في الوقت نفسه ، يجب على رجال الأعمال القيام باستعدادات كافية قبل العمل على أي اقتراح عمل جديد.







برج الحملمن21/3 إلى 20/4برج الثورمن 21/4 إلى 21/5من 22/5 إلى 21/6تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر مع أعدائك المخفيين. من الممكن أن يحاولوا إيذائك عن طريق تفريخ مؤامرة ضدك. سيكون من الأفضل إذا كنت حذرا. سيكون عليك البقاء بعيدًا عن الأسرة لبعض الوقت خلال هذه الفترة.برج السرطانمن 22/6 إلى 22/7برج الأسدمن 23/7 إلى 22/8التفاهم المتبادل مع حبيبك سيكون جيدًا ، حتى لا تواجه أي مشاكل كبيرة. من الناحية المالية ، من المتوقع حدوث تحسن كبير هذا الأسبوع فيمكنك أيضًا مساعدة صديق محتاج ماليًا. سيزيد هذا من شرفك واحترامك سيكون هذا الأسبوع عاديًا على صعيد العمل.برج العذراءمن 23/8 إلى 22/9برج الميزانمن 23/9 إلى 22/10برج العقربمن 23/10 إلى 22/11خلال هذا الوقت تحتاج إلى اتخاذ جميع قراراتك بعناية فائقة. إذا انتهزت الفرصة المناسبة في الوقت المناسب ، فسيكون هذا الأسبوع ممتعًا بالنسبة لك. الآن يعتمد عليك نوع القرار الذي تتخذه. ضع في اعتبارك أن قرارًا واحدًا خاطئًا يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتك المهنية والشخصيةبرج القوسمن 23/11 إلى 21/12برج الجديمن 22/12 إلى 20/1من 21/1 إلى 19/2أنت فقط ابتعد عن الأفكار السلبية. إذا كانت هناك أي مشكلة في حياتك الشخصية ، فسيتم حل مشكلاتك خلال هذا الوقت. مرة أخرى ، سيكون جو المنزل هادئًا ومليئًا بالسلام. ليس هذا فحسب ، بل ستقضي أيضًا الكثير من الوقت مع أفراد عائلتكبرج الحوت