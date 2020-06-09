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أخبار العالم

منذ شهرين.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية لكورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 450 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ويعد هذا الرقم هو الأدنى منذ شهرين، حيث شهدت الولايات المتحدة تفشي لفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الإثنين، تسجيل 691 حالة وفاة جديدة بالولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 110 آلاف و482 حالة وفاة. 

فيما سجلت الجامعة عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن إلى ما يقرب من 2 مليون إصابة. 

والولايات المتّحدة الأكثر تضررا بفارق شاسع عن سائر دول العالم من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وتشهد الولايات المتحدة هذه الأيام احتجاجات عنيفة، ردا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد رجال الأمن. 
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