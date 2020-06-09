قد يراك البعض غبيًا.. شاهد رسالة لسيرين عبد النور على إنستجرام تشعل السوشيال ميديا





وعلقت سرين قائلة: " قد يراك البعض غبيًا وهو لا يعلم بانك تعامله باستغباء يليق به ‬

‫وقد يراك البعض متسامحًا وهو لا يعلم بانه اصغر من ان تحدث لاجله ردة فعل ... ‬ #خواطر #سهرانين_معاكم_بالبيت".





ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى:





ما شاء الله - نورتى - قمر





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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



