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فن

قد يراك البعض غبيًا.. شاهد رسالة لسيرين عبد النور على إنستجرام تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:52 ص
سرين عبدالنور
سرين عبدالنور
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سيد احمد
نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سرين قائلة: " قد يراك البعض غبيًا وهو لا يعلم بانك تعامله باستغباء يليق به ‬
‫وقد يراك البعض متسامحًا وهو لا يعلم بانه اصغر من ان تحدث لاجله ردة فعل ... ‬ #خواطر #سهرانين_معاكم_بالبيت".

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى:

ما شاء الله - نورتى - قمر 

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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

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