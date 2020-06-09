قد يراك البعض غبيًا.. شاهد رسالة لسيرين عبد النور على إنستجرام تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت سرين قائلة: " قد يراك البعض غبيًا وهو لا يعلم بانك تعامله باستغباء يليق به
وقد يراك البعض متسامحًا وهو لا يعلم بانه اصغر من ان تحدث لاجله ردة فعل ... #خواطر #سهرانين_معاكم_بالبيت".
ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى:
ما شاء الله - نورتى - قمر
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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.