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محافظ الفيوم: تحويل المتعدين على أراضى الدولة للنيابة العسكرية والتحفظ على المقاول..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:28 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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آيات أحمد
قال اللواء أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن هناك تصديا  لكل الأدوات والتعديات على الأراضى التابعة للدولة ، ويتم تحويل المتعدين للنيابة العسكرية، لافتًا إلى أنه أصبحت هناك حالة تراجع من المخالفين بسبب شدة وصرامة الاجراءات التى تتخذ مع المتعدين.

وأضاف محافظ الفيوم ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك صرامة من النيابة العسكرية، ويتم هدم المنزل المخالف على حساب المتعدى، ويتم تهديد القائم بالمخالفة والمقاول وتحويلهم للنيابة العسكرية لتعديهم على أراضى الدولة.

وتابع محافظ الفيوم، أحمد الانصارى، انه لو تم ضبط المقاول أو من قام بالبناء يتم التحفظ عليه وتحويله للنيابة العسكرية فورًا، مؤكدًا أنه لا يتم التهاون مع التعديات على الاراضى لأنها أراضى الأجيال القادمة.

وأوضح انه تم التعامل مع 347 حالة تعدى متنوعة فى أماكن مختلفة، وتم التصدى لها، وتم التعامل مع عدد من التعديات الجسيمة على الاراضى الزراعية واستطعنا ازالة تلك التعديات والعمل على اعادة استخدام الأراضى الزراعية مرة أخرى.

وشدد على انه لايمكن التعدى على أراضى الدولة، وسيتم التعامل بشدة مع المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة.
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