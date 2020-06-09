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مرأة

بدون خميرة وبيض.. طريقة عمل الدونتس في أسرع وقت

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
بعد شهرين من الإغلاق ، أثناء وجودنا في المنزل نشتهى  الحلويات الحلوة ، يمكن التعرف علي طريقة عمل الدونتس بأقل التكاليف

مكونات تحضير الدونتس

1/2 كوب - حليب
1/4 كوب - زبدة ذائبة
1/2 كوب - دقيق متعدد الاستخدامات
1/2 ملعقة كبيرة - بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة - صودا الخبز
1/4 ملعقة صغيرة - ملح
1 ملعقة صغيرة - خل
1/4 ملعقة صغيرة - جوزة الطيب المبشور
1/4 كوب - سكر 
1 ملعقة كبيرة خثارة
زيت للقلي

للتزيين

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب - شوكولاتة مقطعة


خطوات تحضير الدونتس

* خذ وعاء زجاجي وصب 1/2 كوب من الحليب مع ملعقة صغيرة من الخل ، وقلّبها واتركها لمدة 5-10 دقائق.

* في وعاء منفصل ، اسكب 1/2 كوب من الدقيق لجميع الأغراض ، 1/4 كوب من سكر ، 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز ، 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز و 1/4 ملعقة صغيرة من الملح. اخلطي كل هذه المكونات الجافة وأخيرًا أضيفي ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشورة إليه.

* حان الوقت لخلط جميع المكونات الجافة مع المكونات الرطبة. أضف الآن مزيج الحليب والخل مع ربع كوب من الزبدة المذابة وملعقة كبيرة من اللبن الرائب. اعجن العجين حتى تبدو ناعمة. إذا شعرت في أي وقت من الأوقات أن العجين ملتصق قليلًا ، أضف ملعقة كبيرة من الدقيق. الآن ، دعها ترتاح في الزاوية لمدة 30-40 دقيقة.

* غبسي العداد بالطحين وقسّمي العجين إلى نصفين. لف العجين بسمك نصف بوصة. إذا كنت ترغب في الحصول على شكل أنيق ونظيف ، استخدم قاطع ملفات تعريف الارتباط أو غطاء كبير للدائرة الخارجية وغطاء صغير لعمل ثقب في المركز.

* الآن سخني المقلاة وأضيفي الزيت المكرر واتركي الدونات تقلى حتى تصبح رقيقة. اقلبهم على الجانب الآخر ، واطهيهم حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا.

* حان الوقت لجعل التزجيج لتغطية الكعك. أضف كوبًا من الشوكولاتة المقطعة إلى وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف. أضف ملعقتين كبيرتين من الزيت والميكروويف لمدة 30 ثانية حتى تذوب الشوكولاتة بالكامل. جلي كعكك مع خليط الشوكولاتة السائل واستمتع!
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