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اقتصاد

434 طلب تصالح.. إزالة مخالفتي بناء فى 6 أكتوبر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:55 ص
جانب من حملة الإزالات
جانب من حملة الإزالات
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأنه تم شن حملتين لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لمخالفتي بناء، كما تم تلقى ٤٣٤ طلب تصالح على المخالفات طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير تمكنت من رصد  وإزالة مخالفة بناء دور مخالف عبارة عن أعمدة وسقف مشدود خشب بالحى الأول بالمجاورة السابعة، القطعة ١٤٢١، وكذا تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء دور مخالف على كامل المساحة عبارة عن أعمدة خرسانية ومبانى طوب وسقف مشدود خشب وحديد بالحى الثامن فى المجاورة الأولى، القطعة ٨ /١١.

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ووجه المهندس شريف الشربينى، رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، والانتهاء من الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل تحويل المخالف للنيابة العسكرية، وأنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر يواصل جهوده لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي، ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
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