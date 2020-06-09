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حوادث

ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالخليفة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:42 م
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة الخليفة بقصد التنقيب عن الآثار.

فقد وردت معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) .. حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار (ملك إثنين من المتهمين) ، وعثر بداخلها على حفرة  قطرها  (1متر بعمق 5 أمتار ، أدوات الحفر والتنقيب) .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية.
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