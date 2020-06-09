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حوادث

ضبط 785 هاربا و217 مخالفة مرورية بأسوان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:57 م
حملات مرورية
حملات مرورية
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم 7 أسلحة نارية، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 2 كجم، بجانب ضبط 120 جرام حشيش، و78 قرصا مخدرا.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 5 قضايا تموينية شملت ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و2 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 785 حكما شملت ضبط 160 حكم حبس جزئي و29 حكم حبس مستأنف و412 حكم غرامات و181 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.

كما تم تحرير نحو 217 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 37 مخالفة.

كما تحررت 60 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 85 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط 3 سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).

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