ضبط 785 هاربا و217 مخالفة مرورية بأسوان

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 785 حكما شملت ضبط 160 حكم حبس جزئي و29 حكم حبس مستأنف و412 حكم غرامات و181 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.



