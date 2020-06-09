الآن .. احصل على نتيجة الإبتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وأضاف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر وبثته الصفحة الرسمية على فيس بوك، أن عدد الطلاب بكل لجنة عامة من 60 إلى 300 طالب بحد أقصى وفي الحجرة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبا.

وأضاف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر وبثته الصفحة الرسمية على فيس بوك، أن عدد الطلاب بكل لجنة عامة من 60 إلى 300 طالب بحد أقصى وفي الحجرة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبا.

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن امتحانات الثانوية الأزهرية تؤدى في 635 لجنة على مستوى الجمهورية.

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن امتحانات الثانوية الأزهرية تؤدى في 635 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي طالب حتى الآن قدم اعتذار عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى الآن ومن حق أي طالب الإعتذار بعذر مقبول عن الامتحانات وله الدرجة كاملة في حالة التأجيل.





وتابع: إذا لم يدخل هذا العام ودخل الامتحان العام القادم لن يحتسب له العام الحالي رسوب، وسيدخل الامتحانات العام القادم بالدرجة الكاملة.





وأكد أنه بعد متابعة شكاوى الطلاب وجدنا شكوي من وجود مادتين في اليوم الواحد وخاصة في القسم العلمي ، ولذلك وبتوجيهات من شيخ الازهر الذي أمر بالتخفيف على الطلاب، تم تعديل الجدول في كل يوم مادة واحدة فقط عبارة عن يوم ويوم في آخر ثلاثة أيام.



