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تعليم

الآن .. احصل على نتيجة الإبتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:19 م
نتيجة الابتدائية
نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
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محمد شحتة
صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنَّ نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019-2020م، متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مهنئًا كل الطلاب والعاملين على الامتحانات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث.

وأعلن وكيل الأزهر في مؤتمر صحفي اليوم بمشيخة الأزهر نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنَّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هي  99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن امتحانات الثانوية الأزهرية تؤدى في 635 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر وبثته الصفحة الرسمية على فيس بوك، أن عدد الطلاب بكل لجنة عامة من 60 إلى 300 طالب بحد أقصى وفي الحجرة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبا. 

وأشار إلى أنه لا يوجد أي طالب حتى الآن قدم اعتذار عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى الآن ومن حق أي طالب الإعتذار بعذر مقبول عن الامتحانات وله الدرجة كاملة في حالة التأجيل. 

وتابع: إذا لم يدخل هذا العام ودخل الامتحان العام القادم لن يحتسب له العام الحالي رسوب، وسيدخل الامتحانات العام القادم بالدرجة الكاملة.

وأكد أنه بعد متابعة شكاوى الطلاب وجدنا شكوي من وجود مادتين في اليوم الواحد وخاصة في القسم العلمي ، ولذلك وبتوجيهات من شيخ الازهر الذي أمر بالتخفيف على الطلاب، تم تعديل الجدول في كل يوم مادة واحدة فقط عبارة عن يوم ويوم في آخر ثلاثة أيام.

ولمعرفة النتيجة ادخل من هنا

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