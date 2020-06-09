6 أسباب وراء «تقطيع السيارة».. أبرزها الوقود المغشوش

من أصعب المشاكل التي يواجها قائد السيارة أثناء السير على الطرق السريعة أو البطيئة.. تقطيع السيارة الوقوف المتكرر كل ثانية بسبب عدم قدرة السيارة على التحرك لمسافة كيلو تقريبا.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 6 أسباب لتقطيع السيارة أثناء السير، وبتفاديها تكون فى أمان اتم دون التعرض لأى مواقف محرجة أثناء سيرك على الطريق.





- انسداد فلتر البنزين بالشوائب والأوساخ، يؤدي إلى عدم وصول الكمية الكافية من البنزين اللازمة لعملية الاحتراق في المحرك، وهو ما يؤدي إلي عدم انتظام السير وتقطيع السيارة.





- عند اختلاط البنزين بالماء، وفي حالة وضع وقود مشغوش ستشعر بتقطيع السيارة اثناء السير.





- تلف أو تآكل المكونات الميكانيكية للمحرك، مثل الصمامات وجدران الأسطوانة، والتي تعمل على دوران المحرك بالشكل المناسب.





- تسرب مياه إلى البوجيهات أو الكربراتير أثناء غسل السيارة.





- إصابة حساس البنزين بالخلل أو التلف.



