هيونداى تغلق مصانعها المحلية للمرة الثانية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارت و التي تضم كيا موتورز و جينيسيس عن تمديد تعليق انتاج جميع مصانعها في كوريا بسبب تعطل الصادرات وسط تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وقال متحدث باسم الشركة إن كيا ستستمر في تعليق عمل المصنع رقم 2 في كوانغجو ، على بعد 330 كيلومترًا جنوب غرب سول ، و مددت تعليق مصنعها المحلي بسبب إغلاق الأسواق الرئيسية ، و قد يستمر التعليق حتى 30 يونيو القادم .

وعلقت كيا معظم مصانعها في الخارج منذ مارس واستأنفت عملياتها في وقت مبكر من هذا الشهر للسيطرة على المخزونات. ولا يزال مصنعها في المكسيك لم يستأنف الإنتاج بعد .

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل ، تراجعت مبيعات كيا بنسبة 11 % إلى 782,901 سيارة من 877,839 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

والجدير بالذكر ان كيا تمتلك سبعة مصانع خارجية - ثلاثة في الصين وواحد في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند - وثمانية مصانع محلية - اثنان في غوانغ ميونغ وثلاثة في هواسونغ وثلاثة في كوانغجو ، و تبلغ سعتها الإجمالية 3.84 مليون وحدة.