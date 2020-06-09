أخبار الفن.. براءة أحمد عز من ضرب شقيقة زينة.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ماذا قالت نيللي كريم عن خبر خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام

أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل أمس بعدما نشرت صورة لها على "البحر" مع شخص ما عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

الجمهور يطالب الفنانين المتعافين من كورونا بمبادرة للتبرع بالبلازما

طالب عدد من الجمهور الفنانين المتعافين من فيروس كورونا أن يخوضوا مبادرة للتبرع بالبلازما لمساعدة باقي المصابين على التعافي، وتشجيع الأشخاص المتعافين للتبرع.

براءة أحمد عز من واقعة ضرب شقيقة زينة .. تفاصيل

نشر أشرف عبد العزيز محامى أحمد عز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه براءة عز من قضية العلمين.





إصابة شقيقة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت "عبير"، شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أنا متعافية الآن.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.