بدون أدوية.. 5 فوائد مذهلة لمشروب أوراق المانجو.. تحارب السكرى وضغط الدم

هناك فوائد صحية مذهلة ل أوراق المانجو فهى فاكهة الصيف المفضلة، وتتمتع بمذاقها وفوائدها الصحية، وهى غنية بالفيتامينات والمعادن وأوراقها لها خصائص علاجية.





تحتوي أوراق المانجو على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج ومضادات الأكسدة بما في ذلك الفينولات والفلافونويد، وإليكم أبرز فوائد أوراق المانجو:

















1. السيطرة على السكرى

تعتبر أوراق المانجو مفيدة للسيطرة على مرض السكري لأنها تحتوي على التانينات التي تسمى anthocyanidins التي تساعد في علاج مرض السكري. يتم تجفيف الأوراق ومسحوقتها أو استخدامها كحقن لعلاج مرض السكري.





2. خفض ضغط الدم المرتفع

يترك المانجو مساعدته في خفض ضغط الدم المرتفع بسبب خصائصه الخافضة للضغط وفقًا لدراسة في المجلة المصرية لطب المستشفيات، ويساعد استهلاك أوراق المانجو في تقوية الأوعية الدموية وعلاج الدوالي.





3. علاج الربو

يمكن علاج مشاكل الجهاز التنفسي بما في ذلك الربو والبرد بتناول كوب من أوراق المانجو بغليها في الماء مع القليل من العسل.





5. يعزز صحة المعدة

تتميز أوراق المانجو بخصائص معدة تحمي معدتك من أمراض المعدة المختلفة. تحتاج فقط إلى إضافة بعض أوراق المانجو إلى الماء الدافئ وتركها طوال الليل. قم بتصفية الماء وشربه في صباح اليوم التالي.







مكونات وصفة مشروب أوراق المانجو

تناول كوب من أوراق المانجو

1 لتر ماء

طريقة:

اغسل أوراق المانجو بشكل صحيح واسحقها وأضفها في الماء.

قم بغليها حتى يصل الماء إلى النصف ويصفى ويشرب مع القليل من العسل.