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أوراق المانجو إحداها.. علاج منزلي لالتهاب الحلق والأذن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:00 ص
علاج منزلي لالتهاب
علاج منزلي لالتهاب الحلق والاذن
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آية التيجي
هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن ان نستخدمها كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق الاذن؛ وذلك بجانب العلاجات الطبية المتاحة والتي يمكن للطبيب ان يتم صرفها بحسب شدة الأعراض التي تعاني منها، لذا سنناقس في السطور التالية أكثر من علاج منزلي لالتهاب الحلق والاذن.

علاج منزلي لالتهاب الحلق والاذن

ويعد الحصول على الكثير من الراحة والسوائل مكانًا جيدًا للبدء في التخلص من الأعراض، وإذا كنت تعاني من البرد أو عدوى أخرى، مثل التهاب الحلق أو الجيوب الأنفية أو الأذن، ففي السطور التالية علاج منزلي لالتهاب الحلق الاذن، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل :

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1- الغرغرة بالماء المالح
2- استحلاب المصاصات.
3- وضع بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ في الأذن.
4- رذاذ التهاب الحلق والاذن .
5- مضادات الهيستامين المتاحة بدون وصفة طبية .
6- مغلي اوراق المانجا ابرز علاج منزلي لالتهاب الحلق والاذن .
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