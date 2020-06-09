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فن

كيف يمكنك مشاهدة حفل أمال ماهر بالأهرامات.. الجمعة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:54 م
امال ماهر
امال ماهر
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محمد نبيـل
في إطار المبادرة الترفيهية للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، ضمن سهرة تعبق بالفن والطرب الأصيل، تطلّ النجمة أمال ماهر في حفل مباشر من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ويُبثّ الحفل حصريًا عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر" مساء الجمعة 12 يونيو الحالي في تمام التاسعة ليلًا بتوقيت القاهرة، العاشرة ليلًا بتوقيت السعودية.


وتغني امال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية.

هذا بالإضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.




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