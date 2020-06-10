رئيس تصميم كيا يوضح شكل السيارات بعد أزمة كورونا

قال كريم حبيب، رئيس قسم التصميم الجديد في كيا ،فى تصريحات خاصة لمجلة كار العالمية أن جائحة وباء فيروس كورونا المستجد ستؤثر على الطريقة التي تصمم بها شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية سياراتها في المستقبل.





وأضاف حبيب فى تصريحاته الصحفية أنه يمكن استخدام مواد جديدة للأسطح الداخلية للسيارات في المستقبل بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقد بدأ المصممون بالفعل في دراسة المواد المقاومة للفيروسات مثل النحاس.





وأوضح حبيب أن الشركة ستجرى محادثات مع علماء النفس وعلماء الأنثروبولوجيا لنفهم حقًا كيف ستكون نفسية الجمهور في المستقبل، وهناك أشياء كنا نتحدث عنها بالفعل، مثل هل يمكن أن يكون لدينا طلاء مضاد للفيروسات في مقصورة سياراتنا؟ هل يمكن استخدام درجة الحرارة أو الأشعة فوق البنفسجية لتطهير الأسطح ، هذه أمور علينا التفكير فيها قريبًا، لذا، نعم سوف يؤثر فيروس كوفيد 19 كثيرًا على طريقة تصميم سياراتنا في المستقبل".





وتابع حبيب أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على خطط العديد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك كيا بالطبع، حيث يجبرهم على تبني خدمات النقل والتنقل المشتركة التي تهدف إلى التكيف مع متطلبات السفر للمستهلكين الحديثين.





وأكد حبيب قائلا : "لقد غير الوباء الطريقة التي نعيش بها، ليس فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن الطريقة التي سنعيش بها في المستقبل، ففي السنوات القليلة الماضية، كنا نتحدث عن اقتصاد المشاركة والتنقل المشترك ووسائل النقل العام، ويتعين علينا أن نرى كيف يتطور ذلك الآن بسبب التباعد الاجتماعي، وسيكون لهذه المتطلبات الجديدة تأثير طويل المدى على تصميم السيارات، لننتظر ونرى" .