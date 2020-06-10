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فن

في ذكرى ميلاد زهرة العلا.. تعرف على ابنتها الوحيدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا وهى من مواليد الاسكندرية وانتقلت مع اهلها للقاهرة .

عملت فى الفن وعمرها 14 عاما حيث كان والدها صديقا للفنان يوسف وهبى الذى اكتشفها وضمها لفرقته المسرحية وكان سببا فى التحاقها بأكاديمية الفنون وتخرجت منها عام أصغر من السن الطبيعى، كما أنها عملت مع الفنان المسرحي زكى طليمات.

فى بدايتها عملت زهرة العلا فى المسرح ثم انتقلت الى السينما والتليفزيون ووصلت إلى 120 فيلما و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدى تاريخها الفني.

تزوجت من المخرج حسن الصيفى وانجبت ابنتها الوحيدة المخرجة منال الصيفى والتى تشبهها كثيرا .

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