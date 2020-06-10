الدحيح يتصدر تويتر بعد وقف البرنامج.. ومغردون: أسوأ حاجة حصلت في تاريخ اليوتيوب

تصدر هاشتاج #الدحيح موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب وقف البرنامج.





وأعلنت القناة المنتجة لبرنامج الدحيح الذي يقدمة اليوتيوبر احمد الغندور عن وقف البرنامج من خلال بيان قد اصدرته علي القناة, وقد قابل رواد تويتر هذا الخبر بحزن شديد نظرا لكم متابعي البرنامج في الوطن العربي.





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علق رواد تويتر على الهاشتاج فيما بين " أسوأ حاجة حصلت في تاريخ اليوتيوب.. وداعا يا صاحب المصادر.. بجد انت اكتر شخص مؤثر علي اليوتيوب في مصر.. اكتر برنامج كنت بستناه وبكون سعيد وانا بتفرج عليه.. شكرا علي كل حاجة قدمتها.. بجد هتوحشني جدا".





وكان اليوتيوبر أحمد الغندور، قد اعلن وقف برنامج " الدحيح " على مواقع التواصل الإجتماعى يوتيوب، بعد تحقيق ملايين المشاهدات .



