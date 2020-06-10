AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعداد لعودة النشاط.. سموحة يخطر لاعبيه بتوقيع الكشف الطبي منتصف يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:33 ص
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر إخطار اللاعبين للحضور إلي مقر النادي يوم 14 يونيو الجاري من أجل توقيع الكشف الطبي .

يأتي  ذلك للإطمئنان على اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد وتفادي مخاطر أزمة انتشار فيروس كورونا المتسجد.

وخضع نادي سموحة لحملة تطهير كاملة خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد لإستئناف النشاط الرياضي من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب مسئولو نادي سموحة بإعادة استكمال الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية للحفاظ على اللاعبين .

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمات أظهرت المعدن الأصيل.. مدربون وأندية تتعاون لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

سموحة يستعد لعودة النشاط الرياضي

قرار جديد من نادي سموحة

لقطع الطريق على الأهلي والزمالك .. سموحة يبحث عن عرض خليجي لـ حسام حسن

إدارة المقاولون: فريق الكرة يحتاج من 4 لـ 6 أسابيع إعداد لعودة الدوري

لإنعاش الموارد المالية .. فرج عامر يوضح خطة نادى سموحة في أزمة كورونا

ترشيحاتنا

كورونا شاطر.. حسام حداد: بيصعب عليا نفسي.. والفيروس ضحك عليا وأنا اتخضيت

الصحة: تسجيل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

مدرب بوركينا فاسو السابق: شيكابالا موهبة عظيمة والجيل السابق لمصر هو الأقوى.. فيديو

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

كبير أطباء البيت الأبيض: كورونا لا يزال في بدايته.. ونحتاج أكثر من لقاح

AdvertisementS

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

عودة عصام الحضري للملاعب بـ مكالمة هاتفية.. أحمد ناجي يكشف الحقيقة

وزير الرياضة: مصير الدورى يحسمه مجلس الوزراء غدا .. وعمل لجنة الجنايني ينتهى 31 يوليو .. فيديو

يقترب من الأهلي مقابل 50 مليون جنيه.. مهارات وأهداف وكشف حساب سيرينو نجم صن داونز

أخبار النادي الأهلي .. تفاصيل عقد نجل شوبير.. سيد عبد الحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري

مدرب بوركينا فاسو السابق: شيكابالا موهبة عظيمة والجيل السابق لمصر هو الأقوى.. فيديو

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

رئيس اتحاد السلة: عودة النشاط منتصف أغسطس

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهانة للسود.. هجوم على إذاعة اليابان بسبب مقطع كرتون عنصري

10 مشاكل صحية .. أضرار القهوة للفتيات

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو