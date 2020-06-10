استعداد لعودة النشاط.. سموحة يخطر لاعبيه بتوقيع الكشف الطبي منتصف يونيو

يأتي ذلك للإطمئنان على اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد وتفادي مخاطر أزمة انتشار فيروس كورونا المتسجد.





وخضع نادي سموحة لحملة تطهير كاملة خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد لإستئناف النشاط الرياضي من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وطالب مسئولو نادي سموحة بإعادة استكمال الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية للحفاظ على اللاعبين .





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.