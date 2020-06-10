الخميس.. كريم فهي ضيف إنجي علي في «أسرار النجوم»

يحل الفنان كريم فهمى غدا الخميس، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" التى تقدمه الاعلامية "إنجي علي" ‏على إذاعة "نجوم إف إم" فى العاشرة مساء.‏

ويتحدث كريم فهمي عن دور "مراد السويفي " الذي جسده في مسلسل "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020، ‏والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور، كما يتحدث “فهمى ” عن أسرار وكواليس العمل ككل ‏ونجاحه الكبير، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة أيضا.‏

وتدور أحداث المسلسل حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور فينفصلا عن ‏بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض ‏تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.‏

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المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، ، كريم فهمى ،سوسن بدر، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، ‏أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة ‏سينرجى للإنتاج.‏



