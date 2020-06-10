يهتم بالمواطن البسيط.. الرئيس السيسي يكرم «عم صبحي» ويلبي احتياجاته كافة.. شاهد

وقال "عم صبحي": "طلباتي بسيطة جدا ، إني ازور بيت الله، وأجهز حفيدتي للزواج، وأعمل في أي عمل مناسب لي"، مضيفا أنه يساعد ابنه على زواج بناته؛ لأن راتبه بسيط ويعاني من ضعف في النظر.





وقابلت أسرة "عم صبحي" توجيهات الرئيس السيسي، بالفرحة والزغاريد، مرددين: "تحيا مصر.. تحيا مصر ".