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توك شو

يهتم بالمواطن البسيط.. الرئيس السيسي يكرم «عم صبحي» ويلبي احتياجاته كافة.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:38 ص
عم صبجي
عم صبجي
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كـريـم الـخـطـيـب
في لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتكريم أحد المواطنين، يدعى "عم صبحي"، من أصحاب العمالة غير المنتظمة، يعمل في منطقة الغورية، حيث أمر الرئيس بتلبية احتياجاته كافة .

واتجه الرئيس السيسي لما طالب به جمهور السوشيال ميديا، تجاه "عم صبحي" خلال الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسحب العربة المحملة بالبضائع.

وقال "عم صبحي": "طلباتي بسيطة جدا، إني ازور بيت الله، وأجهز حفيدتي للزواج، وأعمل في أي عمل مناسب لي"، مضيفا أنه يساعد ابنه على زواج بناته؛ لأن راتبه بسيط ويعاني من ضعف في النظر.

وقابلت أسرة "عم صبحي" توجيهات الرئيس السيسي، بالفرحة والزغاريد، مرددين: "تحيا مصر.. تحيا مصر ".

وتداول رواد السوشيال ميديا نموذجا مشرفا لرجل عجوز يقوم بسحب تروسيكل محملا بالبضائع في احدى المناطق التجارية بالقاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو أن كبر سنه لم يمنعه من العمل الشريف والكسب الحلال رغم ثقل الاحمال ومشقة العمل في ظل أن عمره يتجاوز الـ ٧٠ عاما.

واعتبر رواد السوشيال ميديا الرجل العجوز بمثابة نموذج إيجابى؛ ليكون قدوة للشباب في الكسب الحلال من اجل الحياة بشرف، دون ان يمد يده للمارة.
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