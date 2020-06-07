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فن

موجز السوشيال ميديا.. بشرى تشارك جمهورها بصورة قبل كورونا.. دنيا سمير غانم فى إطلالة جديدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة مجمعة تحتوى على 4 صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة لها مع والدها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


نشرت الفنانة بشرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت بشرى قائلة: "افتقد دبى وجميع أصدقائى هناك يناير 2020 قبل أزمة كورونا".



نشر الفنان محمد عز صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



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