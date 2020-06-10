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رياضة

ميدو يوجه نصيحة لـ متابعية عقب إصابته في رقبته ويكشف أكثر ما "يستفزه"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:37 ص
ميدو
ميدو
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ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق أنه يعاني من الم شديد في رقبته خلال الفترة الحالية داعيا الله تعالي أن تمر أزمة فيروس كورونا المستجد بسلام

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "رقبتي واجعاني بقالها كام يوم بحاول أتعالج بكل الطرق بس مش عاوز اروح المستشفى اعمل أشعة خايف!! حسين بالناس اللي عندها مشاكل صحية الأيام دي غير الكورونا ربنا يكون في عونهم جميعا ويقومهم بالسلامة ان شاء الله الأيام دي هتعدي على خير خلينا متفائلين


وأضاف :"التمارين الرياضية حتى ولو بسيطة بتخلي جسم الإنسان يفرز مادة اسمها السيروتونين serotonin ودي المادة المسؤولة عن السعادة بسحطوها في الأدوية المضادة للاكتئا..لو أتمرنت كل يوم بالذات الصبح يومك هيبقى أسعد دي واحده في رأيي من اهم الحاجات اللي لازم نعلمها لأولادنا..اصحى الصبح اتمرن

واختتم ضاحكا:" من أكتر الحاجات اللي بتنرفزني الصبح اني بصحى ألاقي الشاحن بتاعي متاخد من جنبي وتليفونه battery low لدرجة اني بفكر اكهرب السلك علشان العيال دي ماتجيش جنب الشاحن بتاعي!! او بنسبه كبيرة هغير التليفون بتاعي لنوع غريب بشاحن غريب ماحدش يقدر يستعمله غيري!! "
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