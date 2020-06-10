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أخبار العالم

469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:31 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 469 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلًا عن 503 حالات شفاء جديدة.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ410 آلاف، بحسب موقع "ورلد ميتر" للبيانات، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 7 ملايين حالة.


وبحسب بيانات الموقع، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم 7,323,891حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 413,733 حالة.

وتظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 2,045,549 حالة، بينما سجلت أمريكا 114,148 وفاة، بينما تحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ742,084 حالة مع 38,497 حالة وفاة.

وتشير بيانات الموقع إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 3,604,500 حالة شفاء.

وفي وقت سابق، قالت "ماريا فان كيرخوف" رئيسة وحدة الأمراض المستجدة والأمراض حيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي فى جنيف، إن انتقال فيروس كورونا المستجد او كوفيد19، من قبل أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض أمر نادر جدا.
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