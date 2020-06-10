رسالة ماجستير بالعريش.. منصات التعليم الإلكتروني في تنمية مهارات طلاب الثانوي

وقال الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية جامعة العريش: إن قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية منحت الباحثة ألفت عبد الله جابر سليمان درجة الماچستير عن رسالتها بعنوان «فعاليات

كما منح قسم أصول التربية بالكلية 'الباحث عطا لله الجداوي درجة الماجستير عن رسالته بعنوان " القيم التربوية في الموروث الثقافي البدوي الحكاية البدويه والسامر السيناوي.

وحصلت الباحثة سارة موسى عيد غنمي مغنم علي درجة الماجستير قسم أصول التربية ' عن رسالتها بعنوان « دور الجامعة في تنميه الثقافة الإسلامية في عصر تكنولوجيا المعلومات».





وشارك في لجان مناقشة الرسائل الثلاثة عن كلية التربية بجامعة العريش كلا من : الدكتور رفعت عزوز عميد الكلية ' والدكتور محمد الصيرفي أستاذ أصول التربية ' والدكتور محمد ريان أستاذ أصول التربية المتفرغ' والدكتور أحمد فاروق الزميني أستاذ أصول التربية المساعد ووكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع' والدكتورة وفاء صيام أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية المساعد .





وأشاد عميد الكلية بالمجهود الذي بذله الباحثون خلال فتره إعداد تلك الرسائل على الرغم من الظروف الراهنة، مؤكدًا أن الكلية ستواصل تقديم كافه أوجه الدعم لباحثيها وطلابها لتحقيق أهدافهم العلمية .

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