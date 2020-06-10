كورونا يضرب الجبلاية.. ننشر أسماء المصابين فى اتحاد الكرة

ضرب فيروس كورونا مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة وتعرض العديد من موظفى الجبلاية فى إدارة الحسابات والسكرتارية إلى الإصابة.





رغم قيام مسؤولى الجبلاية باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد إلا أن فيروس كورونا استطاع اختراق أسوار الاتحاد فى الجزيرة.





صدى البلد ينشر أسماء المصابين فى مقر اتحاد الكرة و التى تضم أيضا حالة اشتباه وحيدة وتخضع للعزل المنزلي تحت إشراف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية للجبلاية.









المدير الفني للجبلاية

تعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا عقب استقباله للمدربين العالقين فى دول الخليج وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك.





المدير الفني للجبلاية أجرى مسحة فيروس كورونا وثبتت إيجابيتها وعلى إثرها دخل مستشفى السلام الدولى وخضع إلى بروتوكول العلاج وتماثل للشفاء وغادر المستشفى إلى منزله لقضاء فترة النقاهة.

رباعي الحسابات وموظف سكرتارية

تعرض الثلاثى حسين عوض ومحمد بخيت وزميل لهم يدعى شادي فى إدارة الحسابات وحالة اشتباه وحيدة هو زميلهم في نفس القسم محمود خليل إضافة إلى إصابة أحمد سامى الموظف فى سكرتارية اتحاد الكرة.





ويخضع موظفو اتحاد الكرة إلى العزل المنزلي وفقا لتعليمات اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان من أجل تلقى العلاج.





يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى:





ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.