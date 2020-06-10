بشرى سارة.. "الصحة" تكشف تفاصيل ونسب التعافي من كورونا باستخدام البلازما

قال الدكتور إيهاب سراج الدين ، مدير خدمات نقل الدم الاقليمية بوزارة الصحة ، إننا نعمل على اجراءات الدراسات البحثية الاكلينيكية التى بدأناها من شهر ابريل الماضى لحين عرض النتائج النهائية بالارقام المحددة والمحافظة على قمة الشفافية لتكون النتائج مبشرة جدًا.





واضاف من خلال حواره ، ببرنامج ، " هذا الصباح "، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، مع الاعلامية ، خلود زهران ، أنه بناء على ان النتائج مبشرة بدأت وزارة الصحة تناشد المتعافين للتبرع بالبلازمة وزيادة المراكز الاقليمية التى ستقوم باستقبال المتعافين للتبرع.





وأشار مدير خدمات نقل الدم الاقليمية بوزارة الصحة ، إلى أنه بدءا من إعلان معالى الوزيرة بمناشدة المتعافين بالتبرع بالاضافة إلى أن الأزهر ودار الافتاء أعلن عن ضرورة التبرع ببلازما المتعافين لاحظنا عدد كبير جدا من المتعافين المطالبين فى التبرع بالبلازما .





وتابع مدير خدمات نقل الدم الاقليمية بوزارة الصحة ، ان كافه الاجهزة و والمستلزمات الطبية للتبرع بالبلازما متوفرة وموجودة ، مشيرا الى ان كل المشكله فى الوصول الى المتبرعين بالبلازما واستقبالهم للتبرع .





واكد مدير خدمات نقل الدم الاقليمية بوزارة الصحة ، ان اتباع اجراءات سواء للمصاب او المتعافى فى استخدام لاالبلازما محددة ببروتوكولات عالمية ، ومنها يتم عمل البروتوكول القومى فى مصر ، منوها الى ان التقارير التى تقرر استخدام البلازما او عدم استخدامها غير موجودة الا بالجهات الحكومية ووزارة الصحة.