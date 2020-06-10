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احمي جهازك المناعى بهذه الحيل.. وأطعمة تقلل مناعة الجسم.. إليك أسرع مشروبات غنية بفيتامين سى

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:00 م
جهاز المناعه
جهاز المناعه
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لمياء الياسين
  • لسلامة جهازك المناعى.. حيل بسيطة تحميك من الفيروسات
  • أطعمة تضر بالجهاز المناعى يجب تجنبها وأخرى مفيدة
  • تناوليها فورا.. أسرع مشروبات لرفع مناعتك


في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كل ما يبحث عنه الكثيرون هو كيفية رفع كفاءة الجهاز المناعى في ظل صعوبة إيجاد المكملات الغذائية التي تعزز المناعة، للوقاية من فيروس كورونا، وإليك حيل سريعة لتقوية المناعة.

الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك هو واحد من أهم الأشياء المؤثرة التي يمكنك القيام بها الآن في ظل استمرار جائحة فيروسات التاجية، فتعزيز المناعة ضروري لمكافحة الفيروسات.


طرق بسيطة لتقوية المناعة

قدم الخبراء الهنود عبر موقع timesofindia عدة نصائح لتعزيز وتقوية الجهاز المناعي، لحماية الشخص من وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال عدة طرق بسيطة يجب اتباعها بطريقة يومية.


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- شرب الماء الدافئ بطريقة يومية.
- مارس فن التأمل بما في ذلك اليوغا والبرانايام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.
- إضافة التوابل الغنية بالعناصر الغذائية إلى الطعام مثل الزنجبيل والكركم والقرفة.
- تناول ملعقة من العسل الأبيض.
- شرب كوب من عصير الليمون.
- ضع زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو السمن في فتحتي الأنف في الصباح والمساء.
- خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم أو زيت جوز الهند الصالح للأكل واغمس في فمك لمدة 2-3 دقائق.
- اشطف فمك بالماء الدافئ بعد ذلك وكرر ذلك مرة أو مرتين في اليوم.
- يمكن ممارسة استنشاق البخار باستخدام ماء النعناع أو أجوين مرة واحدة يوميًا.


أطعمة لتقوية جهاز المناعة
وبجانب النصائح السابقة، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يحتاج الجميع إلى اتباع نظام غذائي صحي وتناول مشروبات تقوي المناعة بشكل يومي وهي سهلة التحضير وغير مكلفة للحصول على فيتامين c والزنك والحديد.


وعرض موقع "health line" أبرز الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تقوية جهاز المناعة، وتشمل: 

- الأسماك الدهنية تحتوي على الأوميجا 3 التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة ومساعدته في مقاومة العديد من الأمراض.

- كما تحتوي السبانخ على نسبة كبيرة من الحديد تساعد على رفع المناعة.

- وينصح الأطباء بتناول الكبدة لاحتوائها على عناصر غذائية تقوّي الجهاز المناعي.

- كما يعتبر البروكلي من أبرز الخضراوات التي تساعد على رفع مستوى الجهاز المناعي.

- والدواجن من الاطعمة الضرورية في تلك الفترة لأنها تساعد على تعزيز الجسم ضد الأمراض.


مشروبات لتقوية جهاز المناعة
بجانب الأطعمة السابقة، إليك 5 مشروبات تقوي المناعة وطريقة عملها بحسب نصائح موقع "Health line".


1- الموز بالقرفة
اخفقي ٣ ثمرات من الموز مع كوب حليب و٢ ملعقة قرفة وملعقة عسل أبيض حتى تمتزج المكونات ويتم تناوله بشكل يومي.


2- الليمون بالنعناع
قشري الليمون وضعيه في الخلاط مع النعناع والماء.


3- الكيوي بالموز
قومي بتقطيع الكيوي والموز شرائح وأضيفيه في الخلاط مع الحليب.


4-عصير الكرفس
اغسلي الكرفس جيدًا وضعيه في الخلاط مع شرائح التفاح والليمون ويتم تناول هذا المشروب بشكل يومي سواء لتقوية المناعة أو خسارة الوزن.


5- الجزر بالتفاح
قومي ببشر الجرز والتفاح واخلطيهم معًا وأضيفيهم لكوب من عصير البرتقال مع 4 ملاعق عسل أبيض خام، ويتم شربه مرة كل يوم.


ضعف جهاز المناعة لتلك الأسباب:

على الجانب الآخر، بجانب الأطعمة السابقة، هناك مجموعة من الأطعمة عليك التوقف عن تناولها تضعف الجهاز المناعى:


الإفراط في تناول الملح
الإفراط في الملح قد يؤدي إلى نقص المناعة، ووجد الباحثون أنه عندما تفرز الكلى الصوديوم الزائد يقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية.


تناول السكر الزائد
يعد تقليل السكر المضاف الزائد فكرة ذكية لعدد من الأسباب، بما في ذلك الصحة العقلية الجيدة كما أنه مفيد للدعم المناعي.


وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول 100 جرام من السكر يسبب انخفاضًا في قدرة الخلايا المناعية على ابتلاع البكتيريا.


عدم تناول ما يكفي من الخضار الأخضر:
إن تناول طبق من الخضار يوميًا يوفر العديد من الفوائد الصحية  وحماية جهاز المناعة.
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