احمي جهازك المناعى بهذه الحيل.. وأطعمة تقلل مناعة الجسم.. إليك أسرع مشروبات غنية بفيتامين سى

- لسلامة جهازك المناعى.. حيل بسيطة تحميك من الفيروسات
- أطعمة تضر بالجهاز المناعى يجب تجنبها وأخرى مفيدة
- تناوليها فورا.. أسرع مشروبات لرفع مناعتك
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كل ما يبحث عنه الكثيرون هو كيفية رفع كفاءة الجهاز المناعى في ظل صعوبة إيجاد المكملات الغذائية التي تعزز المناعة، للوقاية من فيروس كورونا، وإليك حيل سريعة لتقوية المناعة.
الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك هو واحد من أهم الأشياء المؤثرة التي يمكنك القيام بها الآن في ظل استمرار جائحة فيروسات التاجية، فتعزيز المناعة ضروري لمكافحة الفيروسات.
طرق بسيطة لتقوية المناعة
قدم الخبراء الهنود عبر موقع timesofindia عدة نصائح لتعزيز وتقوية الجهاز المناعي، لحماية الشخص من وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال عدة طرق بسيطة يجب اتباعها بطريقة يومية.
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- شرب الماء الدافئ بطريقة يومية.
- مارس فن التأمل بما في ذلك اليوغا والبرانايام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.
- إضافة التوابل الغنية بالعناصر الغذائية إلى الطعام مثل الزنجبيل والكركم والقرفة.
- تناول ملعقة من العسل الأبيض.
- شرب كوب من عصير الليمون.
- ضع زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو السمن في فتحتي الأنف في الصباح والمساء.
- خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم أو زيت جوز الهند الصالح للأكل واغمس في فمك لمدة 2-3 دقائق.
- اشطف فمك بالماء الدافئ بعد ذلك وكرر ذلك مرة أو مرتين في اليوم.
- يمكن ممارسة استنشاق البخار باستخدام ماء النعناع أو أجوين مرة واحدة يوميًا.
أطعمة لتقوية جهاز المناعة
وبجانب النصائح السابقة، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يحتاج الجميع إلى اتباع نظام غذائي صحي وتناول مشروبات تقوي المناعة بشكل يومي وهي سهلة التحضير وغير مكلفة للحصول على فيتامين c والزنك والحديد.
1- الموز بالقرفة