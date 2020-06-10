احمي جهازك المناعى بهذه الحيل.. وأطعمة تقلل مناعة الجسم.. إليك أسرع مشروبات غنية بفيتامين سى

قدم الخبراء الهنود عبر موقع timesofindia عدة نصائح لتعزيز وتقوية الجهاز المناعي، لحماية الشخص من وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال عدة طرق بسيطة يجب اتباعها بطريقة يومية.





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- شرب الماء الدافئ بطريقة يومية.

- مارس فن التأمل بما في ذلك اليوغا والبرانايام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

- إضافة التوابل الغنية بالعناصر الغذائية إلى الطعام مثل الزنجبيل والكركم والقرفة.

- تناول ملعقة من العسل الأبيض.

- شرب كوب من عصير الليمون.

- ضع زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو السمن في فتحتي الأنف في الصباح والمساء.

- خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم أو زيت جوز الهند الصالح للأكل واغمس في فمك لمدة 2-3 دقائق.

- اشطف فمك بالماء الدافئ بعد ذلك وكرر ذلك مرة أو مرتين في اليوم.

- يمكن ممارسة استنشاق البخار باستخدام ماء النعناع أو أجوين مرة واحدة يوميًا.