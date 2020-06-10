رسميا.. تكليف "عناني" بتولي مسئولية ملف "كورونا" بالإسكندرية

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور عناني إسماعيل، مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية ، لتولي مسؤولية ملف كورونا في جميع مستشفيات التأمين الصحي ومديرية الصحة بالإسكندرية

ووفقا لقرار وزيرة الصحة الذي حمل رقم 372 لعام 2020 بأن يتولى مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، مسؤولية ملف كورونا في المحافظة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.









بدوره وعد عنانى، بزيادة الطاقة الاستيعابية بجميع المستشفيات لثلاث أضعاف الآسرة، علاوة على عمل غرفة عمليات لجميع المستشفيات لربطها معا.



