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أخبار العالم

كورونا يضرب مدارس إسرائيل.. 24 ألفا بالحجر الصحي.. إغلاق 136 مدرسة.. وإصابة 428 طالبا ومدرسا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:34 م
كورونا يضرب مدارس
كورونا يضرب مدارس إسرائيل.. 24 ألف بالحجر الصحي
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف عشر حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 بين صفوف الطلاب والمدرسين وتم فرض الحجر الصحي على 2000 اخرين.
 
وقالت الوزارة الإسرائيلية إن عدد المرضى الإجمالي في جهاز التعليم ارتفع الى 428 إصابة فيما خضع حوالي 24 ألف للحجر الصحي وتم إغلاق 136 مؤسسة تعليمية حتى الان.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفعوا إلى 18268 إصابة، بينهم 31 حالة خطيرة.
 
وأضافت الوزارة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 299 حالة.
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