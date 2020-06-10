صدى البلد | آخر أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر .. فيديو

انخفضت اسعار الخضروات والفاكهة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المعروض عن الطلب .





رصدت عدسة صدي البلد اسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر في البداية قال عادل مراد تاجر خضروات بسوق الجملة اسعار الخضروات الفترة الحالية منخفضة جدا مقارنة بالفترات السابقة حيث ان سعر كيلو الخيار ب١.٥ جنيه الي ٣ جنيهات والباذنجان من ٤.٥ جنيه الي ٥ جنيهات والبطاطس من ٢ جنيه الي٣ جنيهات والبصل من ٢.٥ جنيه الي ٣جنيهات .





واوضح محمد عماد تاجر خضراوات بسوق الجملة ان اسعار الخضروات في انخفاض الفترة الحالية بسبب زيادة المعروض عن الطلب مضيفا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا مقارنة بالفترات قبل الكورونا موضحا ان سعر كيلو الكوسة يتراوح بين ١.٥ جنيه الي ٥ جنيهات والقلقاس من ٥ جنيهات الي ٧ جنيهات والبامية ١٠ جنيهات والملوخية ٤ جنيهات والبصل ٣ جنيهات والطماطم من ٢جنيه الي ٣ جنيهات .





وأشار احمد خضر ان اسعار الفواكه منخفضة الفترة الحالية حيث ان سعر التفاح المصري ٧ جنيهات والمشمش من ٩ جنيهات ل ١٠ جنيهات والعنب ٧ جنيهات والعنب الاحمر ٨ جنيهات .





وتابع محمد مازن تاجر فاكهة بسوق الجملة ان حركة البيع ضعيفة علي الفاكهة في الفترة الحالية موضحا ان الاسعار منخفضة مقارنة بالفترة السابقة حيث ان سعر العنب ٦ جنيهات والكنتالوب ١.٥ جنيه والمانجو من ٧ جنيها حتي ١٣جنيها .