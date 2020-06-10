AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صدى البلد | آخر أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر .. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب - ايهاب أشرف - ندي حمدي
انخفضت اسعار الخضروات والفاكهة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المعروض عن الطلب .

رصدت عدسة صدي البلد اسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر في البداية قال عادل مراد تاجر خضروات بسوق الجملة اسعار الخضروات الفترة الحالية منخفضة جدا مقارنة بالفترات السابقة حيث ان سعر كيلو الخيار ب١.٥ جنيه الي ٣ جنيهات والباذنجان من ٤.٥ جنيه الي ٥ جنيهات والبطاطس من ٢ جنيه الي٣ جنيهات والبصل من ٢.٥ جنيه الي ٣جنيهات .

واوضح محمد عماد تاجر خضراوات بسوق الجملة ان اسعار الخضروات في انخفاض الفترة الحالية بسبب زيادة المعروض عن الطلب مضيفا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا مقارنة بالفترات قبل الكورونا موضحا ان سعر كيلو الكوسة يتراوح بين  ١.٥ جنيه الي ٥ جنيهات والقلقاس من ٥ جنيهات الي ٧ جنيهات والبامية ١٠ جنيهات والملوخية ٤ جنيهات والبصل ٣ جنيهات والطماطم من ٢جنيه الي ٣ جنيهات  .

وأشار احمد خضر ان اسعار الفواكه منخفضة الفترة الحالية حيث ان سعر التفاح المصري ٧ جنيهات والمشمش من ٩ جنيهات ل ١٠ جنيهات  والعنب ٧ جنيهات والعنب الاحمر ٨ جنيهات .

وتابع محمد مازن تاجر فاكهة بسوق الجملة ان حركة البيع ضعيفة علي الفاكهة في الفترة الحالية موضحا ان الاسعار منخفضة مقارنة بالفترة السابقة حيث ان سعر العنب ٦ جنيهات والكنتالوب  ١.٥ جنيه والمانجو من ٧ جنيها حتي ١٣جنيها  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الخضراوات بأسيوط: استقرار الأسعار.. وتوافر المعروض خلال شهر رمضان

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسبوع الأخير من رمضان.. الطماطم والبطاطس والبصل بـ2 جنيه للكيلو.. والثوم يسجل 20 جنيها.. والسمك البلطي بـ 24 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 31-5-2020

الليمون بــ25 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9-6-2020

ترشيحاتنا

اكتشفت عيبا لا يمكن احتماله.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها بعد قضاء فترة العزل المنزلي

أحمد موسى يطلق هاشتاج.. الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا.. فيديو

رئيس الأركان: القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لمواجهة كافة التحديات

خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام

أخصائي أمراض صدرية: 85 % من مصابي كورونا يتماثلون للشفاء بأدوية بسيطة.. ولا يوجد عودة للمتعافين منه

بعد استئذان الخطيب.. فايلر يترك الأهلي ويغادر إلى سويسرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض