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عبد الستار بركات: وزير الخارجية اليوناني يزور القاهرة 18 يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:41 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني
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البهى عمرو

قال الكاتب الصحفى بالأهرام من اليونان عبد الستار بركات، إن  وزير الخارجية اليونانى وصف إتفاقية ترسيم الحدود مع إيطاليا بأنه تاريخى.

وأضاف عبد الستار بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن ترسيم الحدود بين اليونان و إيطاليا ضربة قوية لـ أردوغان، أن هذه الاتفاقية جعلت كل دولة تعرف ما لها وما عليها.

ولفت عبد الستار بركات إلى أنه لا توجد مشاكل بين اليونان وإيطاليا و الترسيم لمعرفة الحدود المشتركة، وأن أردوغان يريد فرض البلطجة على المنطقة وخاصة منطقة النفط.

وأشار عبد الستار بركات إلى أن، أردوغان كان يريد احتلال ليبيا، وأن وزير الخارج اليونانى سيتوجه للقاهرة الخميس المقبل 18 الشهر الحالى، لترسيم الحدود وهذا ياتى ضمن الجهود التى تقوم بها اليونان لترسيم الحدود المشتركة.

مصر دولة قوية وقادرة على صد أى عدوان تركي، واليونان جاهزة لأى مواجهة عسكرية لـ تركيا، وأن وزير الدفاع اليونانى أكد أن سياسة النظام التركي عدوانية.

وقد علق الإعلامي أحمد موسى، على توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا ، في أثينا، اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، قائلا "إيطاليا قررت أن تدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قفاه".

وأضاف أحمد موسى، أن رئيس وزراء إيطاليا ذهب لتوقيع اتفاق مع اليونان لتعيين الحدود البحرية مع اليونان، لافتا إلى أنه بهذا الاتفاق قطع الطريق على أردوغان أن يكون له أي تواجد في المتوسط مع ليبيا أو غير ليبيا، أن "هذا الاتفاق يبطل اتفاق أردوغان والسراج، وتم دفن هذا الاتفاق فيما يعني الحدود البحرية بينهما، وبهذا الاتفاق لا يستطيع أردوغان التحرك في الحدود مع اليونان".

وفي السياق نفسه، أشار أحمد موسى، إلى أن اليونان حركت فرقاطة للسواحل الليبية، وهدفها الأول الوقوف أمام أطماع أردوغان في المنطقة. 


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